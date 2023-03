Ajaccio : Une mini entreprise pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité

Depuis huit ans, l’association Entreprendre pour Apprendre Corsica permet aux jeunes de 9 à 25 ans de découvrir et s’initier à l’entrepreneuriat dans divers établissements de l’île. Ce sont près de 2300 élèves qui ont déjà bénéficié de ce dispositif.



En dehors de ces rendez-vous réguliers l’association organise également des évènements ponctuels en partenariat avec les acteurs du territoire sur des thématiques précises. Ainsi, récemment, plus de 70 élèves se sont retrouvés au Palais des Congrès d'Ajaccio pour une journée destinée à développer une Mini Entreprise sur le thème de la biodiversité en étant accompagnés à la fois par les chargés de mission d’ EPA mais aussi par E DF Cors e .

Cette action a été mise en œuvre également avec le soutien de la Relation École Entreprise de l'Académie de Corse . "La Mini-Entreprise es t un parcours complet qui permet de sensibiliser tout en créant, a expliqué Cindy Montoya , directrice de l'association Entreprendre pour Apprendre Corsica . "C e type d'événements permettent aux jeunes de se reconnecter à eux-mêmes et de découvrir leurs talents, mais aussi de les s ensibiliser à la protection de la biodiversité."





Bienveillance, partage et a pprentissage de l'autre

La journée, dont les mots d'ordre étaient intelligence collective, bienveillance, partage et a pprentissage, s’est ouverte sur « La Fresque de la Biodiversité » animée par EDF Corse, une fresque permettant de comprendre l’écosystème de notre biodiversité suivi de la problématique du jour: « Comment préserver la biodiversité sur notre territoire ? ».

Au programme, un brainstorming pour permettre aux jeunes d’ échanger leurs idées et proposer des solutions innovantes pour lutter contre la disparition des espèces animales et végétales.

Répartis en équipes, l es élèves p u mettre en pratique les notions de créativité, d'entrepreneuriat et de collaboration apprises tout au long de la journée.



À l’issue des travaux, ils ont présenté leur projet devant un jury composé par plusieurs professionnels.