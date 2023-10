Ajaccio : Une fuite de gaz paralyse le trafic à l'entrée de la ville

#MSGU ⚠️

D’importants moyens de secours sont actuellement engagés pour une fuite de gaz sur la commune d’Ajaccio.

Large périmètre de sécurité installé secteur cours prince imperial, Noël Franchini et Saint Joseph. Évitez ces secteurs.@Prefet2A @IsulaCorsica @VilledAjaccio pic.twitter.com/xwDTykjq8G

— SIS Pumonti (2A) (@SIS_2A) October 4, 2023



❗️ ATTENTION! Intervention en cours pour une fuite de gaz détectée.

La circulation est bloquée dans les deux sens au niveau du Quai des Torpilles à Ajaccio.

Merci de privilégier l'accès extérieur par la Caldaniccia / ATRIUM ❗️

— Police nationale 2A (@PoliceNat2A) October 4, 2023



ℹ️ À la suite d'une fuite de gaz dans le secteur Saint Joseph et de la mise en place d'un large périmètre de sécurité incluant le crs Prince Impérial et l'av Noël Franchini, la circulation est fortement impactée.

Évitez ces secteurs et privilégiez les autres accès à la Ville. pic.twitter.com/f1KjwWKVTr

— Ville d’Ajaccio - Cità d'Aiacciu (@VilledAjaccio) October 4, 2023



Aux environs de 10 heures ce matin, une défaillance matérielle a été constatée sur le flexible sous-marin de dépotage de propane au quai des Torpilleurs à Ajaccio, entraînant une fuite de gaz en mer. Dès la détection de l'incident, les équipes d’ENGIE ont réagi promptement et ont coordonné leurs efforts avec les forces de l'ordre et les pompiers pour établir un périmètre de sécurité adéquat. Par mesure de précaution et de sécurité, les autorités ont temporairement suspendu la circulation routière et ferroviaire dans le secteur.Actuellement, l'installation touchée par l'incident est en cours de réparation active, et les équipes travaillent diligemment pour résoudre la situation rapidement. Il est important de noter que cet incident n'affecte en aucune manière la distribution de gaz aux clients d’ENGIE.Cependant, en raison de l'intervention en cours des secours, la circulation est actuellement interrompue dans les deux sens au niveau du quai des Torpilleurs, entraînant d'importants embouteillages.