Ajaccio : Un nouvel emplacement pour la statue, rénovée, de Napoléon en habits de 1er Consul

Après avoir surplombé la Fontaine aux Quatre Lions sur la place Foch pendant plus d’un siècle et demi, la statue de Napoléon a investi son nouvel écrin La Ville d’Ajaccio a récemment achevé la restauration de la statue emblématique de Napoléon en habit de 1er Consul. Désormais installée dans le hall principal de l’Hôtel de Ville, cette œuvre historique a été dévoilée lors d'une cérémonie officielle ce mercredi 12 juin.



Pour marquer cet événement, une cérémonie s’est tenue en présence de Monsieur le Maire, Stéphane Sbraggia, de son adjointe déléguée à la culture et au patrimoine, et de tous les partenaires du projet. Tous ont été chaleureusement remerciés pour leur contribution essentielle à la réussite de cette restauration et de cette réinstallation. « Nous avons la chance de posséder un nombre important de monuments, et cela fait partie de notre politique de valoriser et de sauvegarder notre patrimoine, qui est un levier de l’attractivité et du développement de notre ville », a déclaré le Maire. « Cela permet de mettre en avant cette richesse qui participe à l'identité de notre territoire et de montrer notre responsabilité de préserver, de transmettre et de faire connaître notre ville. »



Le déplacement de la statue dans l’Hôtel de Ville visait principalement à assurer sa sécurité. « Cette œuvre a été sculptée à l’origine pour investir la cour intérieure d’un palais. Son marbre, de qualité moyenne, ne la prédisposait pas à être installée aussi longtemps en extérieur », a expliqué Marie-Laure Mattei Mosconi, directrice du Patrimoine de la Ville d’Ajaccio.