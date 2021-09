Ajaccio : Un grand tournoi d'échecs au profit de l'association Inseme

Tout au long de cette manifestation, les bénévoles de la délégation seront sur place pour apporter des réponses aux personnes qui désirent se renseigner, accompagner et soutenir les familles concernées.



Les inscriptions, au profit de l'association, auront lieu de 13 h à 13 h45. Le tournoi débutera à 14 heures , place du Diamant. De superbes lots pour les 3 premiers de chaque catégorie elo : 1 Ipad , enceintes sans fil, échiquiers électroniques, jeu et pendule d’échecs et un brunch au Sofitel de Porticcio…





Samedi 25 septembre à partir de 14 heures, tous les Ajacciens et Ajacciennes sont invités à venir participer à ce 1er tournoi de blitz de la saison qui vise à rassembler et à sensibiliser la population autour de cette noble cause, qu’est le soutien et l’accompagnement des malades confrontés aux déplacements médicaux sur le continent. "Cet événement à forte portée symbolique s'inscrit dans la perspective de répondre à une problématique spécifique à la Corse par la mobilisation et l'information.", commente la ligue corse d'échec dans un communiqué qui précise que la totalité des inscriptions (adultes 10 euros, enfants 5 euros) sera reversée à l'association.