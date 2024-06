Ajaccio : Sophie Boyer nouvelle présidente du tribunal judiciaire

​Ce jeudi 30 mai, à 10 heures, autorités civiles et militaires ont assisté à la salle des abeilles de la cour d'appel de Bastia à l'audience solennelle d'installation de deux nouveaux magistrats. Désormais, c’est Sophie Boyer, conseillère à la cour d'appel qui, succédant à Alain Fouquet, préside le tribunal judiciaire d’Ajaccio. Une Juridiction « complexe et à enjeux », lui a rappelé la présidente Hélène Davo.

Corinne Ferreri-Rieu a été nommée pour sa part à la présidence de la chambre correctionnelle de la cour d'appel Bastia.



Dès à présent, Sophie Boyer a donc la responsabilité de la juridiction ajaccienne. « Un président, c’est un juge parmi ses juges. Mais il est aussi chargé de fixer un cap, de créer des objectifs, d’accompagner le premier président dans sa fonction de catalyseur et de garant », a souligné la présidente Hélène Davo.

Durant la cérémonie de présentation, la présidente de la cour d'appel n'a pas manqué de rappeler à la nouvelle présidente du tribunal d'Ajaccio les bases d’une lettre de mission « exigeante et dense », qui sont nécessaires à ses yeux sur le territoire. « Être à l’écoute de ses collègues, du barreau et des justiciables ».

Sophie Boyer qui n'a pas manqué de faire part, un peu plus tard, de son enthousiasme,a déclaré embrasser ses nouvelles fonctions « avec humilité, audace et ambition, pour faire profiter aux justiciables de la juridiction d’Ajaccio de moyens en augmentation », et de travailler « harmonieusement » avec la juridiction bastiaise.

En marge de la cérémonie, la présidente a confié avoir à cœur « que les concitoyens soient écoutés, respectés, entendus ». « En disant cela, je rappelle que nous sommes une Cour qui est un seul ressort. Il est important qu’il y ait les mêmes jurisprudences entre les deux cours. C’est une question d’unité pour nos concitoyens », assure la magistrate.

Dans le même temps, la présidente Hélène Davo a insisté sur le dialogue qui doit plus que jamais être au centre de leurs collaborations.



Lors de sa présentation, Hélène Davo a salué un parcours « extrêmement riche ». Et pour cause, l'ancienne conseillère de la cour d'appel de Nîmes, a commencé sa carrière en tant que commissaire de police. Mais c’est sur le territoire corse que ses premières fonctions de magistrate l'ont amenée.