Ajaccio : Pour sa 3ème édition, Notte Sacre promet de beaux moments musicaux

« Pour les concerts en fin de matinée et début de soirée, nous tenions à proposer principalement des artistes de la scène musicale corse. Nous aurons le groupe de polyphonies Cantori, le duo de guitares E duie chitarre, un récital piano voix avec la formation Thamyris qui travaille autour des chants méditerranéens, la chorale Coups de cœur et un concert consacré Tino Rossi, en cette année de commémoration des 40 ans de sa disparition, interprétée par un enfant d’Ajaccio, Philippe Caviglioli », détaille Sabine Rognoni.



Par ailleurs, les trois grands concerts présentés chaque soir à partir de 21 heures promettent autant de belles soirées dans l’écrin exceptionnel de la cathédrale. « Nous allons ouvrir cette édition avec Thomas de Pourquery qui est un immense artiste jazz, un grand chanteur et saxophoniste. Il a été Victoire de la musique jazz en 2017, chef d’orchestre à la cérémonie des Césars en 2022, il a des projets pop, jazz, classique. Dans le cadre du festival, il va nous proposer un concert unique en piano-voix-saxophone, entouré de quatre jeunes musiciennes », dévoile la présidente de Notte Sacre.



Le second jour, ce sera au groupe Voce Ventu, qu’on ne présente plus, d’entrer en scène à son tour. « Nous sommes heureux de les recevoir, avec une formule qu’ils vont travailler avec un chant plus doux, plus acoustique, avec certains de leurs titres emblématiques, mais aussi des polyphonies », sourit Sabine Rognoni.



Enfin, la dernière soirée sera consacrée à la grande chanteuse Lizz Wright. « C’est une superbe artiste américaine qui fait du jazz, mais qui a aussi fait beaucoup de gospel. Sachant qu’elle allait jouer dans la cathédrale d’Ajaccio, il y avait cette envie de nous proposer une formule piano voix dans quelque chose de plus acoustique, et d’axer son concert autour du gospel, de standards jazz et bien sûr de tout de même nous proposer quelques titres de son dernier album », se réjouit la présidente de l’association.



En somme, au programme encore une belle édition de ce festival désormais bien installé dans la vie culturelle ajaccienne.