Ajaccio : Pierre-Jean Chalençon veut créer un grand musée dédié à Napoléon

On ne verra plus dans quelques temps Pierre-Jean Chalençon sur les écrans de France 2. Pour lui "Affaire conclue", dont il était un des animateurs les plus appréciés, ne sera bientôt plus qu'un (bon) souvenir.

En effet celui qui a Napoléon dans la peau depuis son enfance, a décidé de tourner la page.





Si sa collection napoléonienne continue à faire le tour du monde, Pierre-Jean Chalençon, qui fut l'un des acheteurs vedettes de "Affaire conclue", va, en effet, monter sur les planches pour interpréter la pièce, intitulée "Une chance insolente", écrite et mise en scène par Olivier Lejeune, qui incarnera aussi le rôle-titre. Tous deux donneront le réplique à Marie-Hélène Lentini, Lionel Laget et Mathilde Hennekinne .





En attendant c'est à Ajaccio en compagnie d'un cercle d'amis, au premier rang duquel figure Michel Ciccada, et avec lesquels il est en constante relation, que Pierre-Jean Chalençon profite des vacances, d'Ajaccio et de Napoléon joignant ainsi l'agréable à l'utile.

Et en travaillant à ce projet de grand musée dédié à Napoléon dont la réalisation lui tient vraiment à cœur.