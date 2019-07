Ajaccio : « PEA, l’assurance-vie en mer »

Rédigé par C.-V. M le Mardi 16 Juillet 2019 à 21:29

Chaque année en Méditerranée, près de 30 personnes trouvent la mort et 1 300 sont sauvées au cours d’opérations en mer coordonnées par le CROSSMed. Coup de vent, coup de fatigue, coup de la panne, alors que les estivants arrivent sur nos côtes, il est primordial de rappeler qu’en mer aussi les coups peuvent tuer et diffuser les messages importants de prévention nautique. Ce mardi 16 juillet 2019, une opération « Sécurité Mer » a été organisée sur le littoral, secteur Ajaccio, par la Direction départementale des territoires et de la Mer de Corse-du-Sud (D.D.T.M.) sous l'autorité et en présence du vice-amiral d'escadre Charles Henri du Ché, préfet maritime de la Méditerranée.

