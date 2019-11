Ajaccio : Marie-France Andreozzi chevalier de l'Ordre national du Mérite

« Il n’est d’engagements sacrés que ceux du cœur », c’est par ces mots de la romancière française de Girardin, que la préfète de corse a commencé la cérémonie de remise des insignes de chevalier



de l'Ordre national du mérite à Marie-France Andreozzi, une femme engagée au service des autres. « C’est en effet aujourd’hui à la fois votre personnalité et votre parcours que la République a souhaité distinguer en vous nommant chevalier dans l’Ordre national du mérite. « a continué Josiane Chevalier avant de rappeler le parcours de cette femme afin de mieux cerner son engagement.



Née le 21 septembre 1957, en Algérie, à 5 ans elle sa famille est rapatriée en France en 1962, dans les Yvelines à Rambouillet.



Dix ans plus tard, ses parents rejoignent Ajaccio. C’est à l’école Saint-Paul qu’elle suit l’intégralité de son cursus scolaire jusqu’au baccalauréat.







En 1980, elle obtient le diplôme d’État d’infirmière. La vocation d’aider ses prochains elle intègre le service psychogériatrie du centre hospitalier de Castelluccio à Ajaccio. En 1987, elle est affectée au service pédopsychiatrie.



« C’est dans l’exercice quotidien de votre métier - rappelle la préfète de Corse - et des nombreuses heures que vous donnez à vos patients, que vous avez démontré un intérêt véritable pour les plus fragiles.



Perfectionniste, méticuleuse et animée par la volonté continue d’apprendre, vous vous engagez dans un approfondissement de vos connaissances universitaires en suivant une formation en gérontopsychiatrie en alternance et obtenez un diplôme universitaire dans cette spécialité.







Passant du verbe à l’action, de la théorie à la pratique, vous êtes à l’origine de l’ouverture d’un service de gérontopsychiatrie au centre hospitalier de Castelluccio en 1994.



Dès l’année suivante, vous œuvrez à la création du premier hôpital de jour de Corse, destiné à accueillir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.







En 2008, vous vous investissez au sein du centre médico-psychologique de pédopsychiatrie puis de 2009 à 2014, au centre médico-psychologique Sud spécialisé en gérontopsychiatrie.







Depuis 2015, vous faites aussi partie de l’unité mobile d’accompagnement des précaires.



Et je sais aussi que vous participez aux cellules d’urgence médico-psychologiques qui sont mobilisées en cas d’évènements graves. »







Loin de se cantonner au monde professionnel, elle met ses compétences et son cœur au service de l’action associative.







« Cet engagement de tous les instants au service des personnes les plus précaires est une suite naturelle à votre parcours tourné vers les hommes et femmes fragiles, particulièrement ceux en situation de détresse. C’est aussi une réaction courageuse aux épreuves de la vie qui, aussi difficiles furent-elle, ont constitué une motivation supplémentaire pour votre combat contre l’isolement. Vous vous investissez notamment au sein de la Croix Rouge, c’est là que je vous ai rencontré, un soir durant une maraude, vous arpentiez le terrain inlassablement, pour venir en aide aux nécessiteux et pour tisser du lien social avec ceux qui en manquent le plus. Vous êtes également particulièrement active au sein de l’association « Per a Pace » dont l’ambition est de « gagner des consciences pour la Paix, le respect et la dignité de la personne humaine.







Votre investissement doit être érigé en exemple.







Votre nomination au grade de chevalier de l’Ordre national du mérite vient reconnaître vos mérites éminents et votre engagement inlassable au profit des autres marqué, tout au long de votre parcours, par la détermination et le désintéressement.».