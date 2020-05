Ajaccio : Les travaux de proximité ont repris

Des travaux en sécurité

Tous les personnels sur les chantiers mettent en application les protocoles de sécurité sanitaire en vigueur - distanciation physique, port de masques et de gants - tel que le recommande l’Organisation Professionnelle de Prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) pour les entreprises et le Comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) pour les agents communaux .

Actuellement, plusieurs chantiers,pour la plupart commencés avant le confinement, se poursuivent comme la réalisation d’un plateau traversant et la reprise des trottoirs au carrefour de la rue du docteur Pellegrino et du boulevard Dominique Paoli. Sur l’avenue de la Grande Armée, les trottoirs sont repris ainsi que sur l’avenue Maréchal Moncey.D’autres mises en chantier sont programmées par la commission de proximité de la Ville d'Ajaccio et validées par le conseil municipal. A ce titre, les travaux de l’avenue Maréchal Moncey vers le côté de l’école du Loretto vont se poursuivre. La chaussée de la rue du Bataillon de Choc sera aplanie. La rue Davin, côté mer sera sécurisée et du mobilier urbain implanté pour éviter le stationnement sauvage. Différentes chaussées localisées en ville devraient également être traitées notamment pour le rebouchage des nids de poule et autres excavations.