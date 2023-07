Ajaccio : Les œuvres de Dominique Peytraud pour la première fois exposées en France

Originaire de Cannelle, Dominique Peytraud a hérité du goût des belles choses et d'un véritable talent pour les travaux d'aiguille, à l'instar de sa mère. Depuis son plus jeune âge, elle a consacré son temps libre à de magnifiques broderies et dentelles. C'est lors d'une exposition à San Francisco dans les années 80 que Dominique découvre les "quilts" Amish, qui deviendront finalement sa source d'inspiration pour ses premières créations textiles. La sobriété des couleurs et la rigueur des compositions l'ont profondément marquée.



Depuis lors, les quilts sont devenus son objet de prédilection. La réalisation de ces ouvrages demande plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail et de concentration car il est constitué de trois couches de tissus distinctes : le tissu du dessus, un molleton et le tissu arrière. Ces trois couches sont assemblées par une couture qui crée un effet matelassé. Dominique Peytraud travaille exclusivement avec des tissus de récupération, consciente de l'impact écologique de la production de coton. Ses créations lui parviennent comme des cadeaux du ciel, car elle ne choisit pas vraiment les matériaux, elle dépend de ce que ses amis lui laissent devant sa porte, dans des cartons. Ensuite, la composition prend forme, inspirée par ce qu'elle découvre. Elle affectionne également les motifs bibliques dans son travail artistique. Aujourd'hui, elle partage sa vie avec son mari musicien, entre la Californie et la Corse, où elle prend soin de sa maison familiale et de son jardin, cherchant toujours à les embellir.



Les créations de l'artiste seront exposées pour la première fois en France du 10 au 17 juillet à la galerie Archipel. Cet événement constitue une occasion unique de découvrir l'univers créatif de cette artiste talentueuse et de plonger dans l'univers captivant des quilts, à travers ses œuvres exceptionnelles.