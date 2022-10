Ajaccio : Le mouvement de grève suspendu à la CPAM de Corse-du-Sud

Depuis mardi 11 octobre, les locaux de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie (CPAM) d'Ajaccio étaient bloqués en raison d'un mouvement social.



À l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, STC, 60 % des personnels étaient en grève pour réclamer le recrutement de personnel après des départs qui n'ont pas été remplacés. Samedi soir, après cinq jours de grève et négociations, un accord a été signé entre les représentants du personnel et la chargée de mission de la CNAM (caisse nationale d' assurance-maladie ).



En effet une partie des revendications a été satisfaite, notamment avec des avancées au niveau de la rémunération et des effectifs supplémentaires. Mais il ne s'agit pas d'une fin définitive du mouvement social, mais d'une suspension jusqu'au 20 octobre. Les grévistes demandent en effet le départ de la directrice de la CPAM de Corse-du-Sud. Une réponse est attendue en début de semaine.