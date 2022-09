Ajaccio : Le festival Corsiclassic aura lieu du 22 au 25 septembre

La cathédrale d’Ajaccio accueillera la nouvelle et septième édition du festival Corsiclassic du 22 au 25 septembre prochains. Ce festival est né à l’initiative du quatuor Agate qui sera d’ailleurs présent dans la programmation. En effet, Jeanne Fournier-Bartoli, la présidente de l'association organisatrice est la grand-mère d’un des membres du groupe. Véritable mélomane, elle ne ménage pas ses efforts afin de faire la promotion du festival.



« Nous avons à cœur de valoriser la musique classique en Corse et particulièrement auprès des jeunes. C’est pour cela que nous avons décidé que le festival serait accessible gratuitement pour les personnes ayant moins de vingt ans. Nous essayons de diversifier les instruments et les invités. L’an dernier nous avions un guitariste, cette année nous recevrons en plus du quatuor à corde, une soprano, un pianiste ainsi qu’un hautboïste, ce dernier est par ailleurs le père d’un des membres du quatuor Agate. Ce festival est possible grâce à des soutiens partenariaux et notamment l’ évêché d’Ajaccio qui héberge nos artistes afin qu’ils ne soient pas trop éloignés du lieu de concert. Cette aide est particulièrement précieuse ».



Cette année, le public ajaccien pourra donc découvrir la voix soprano de Marie Soubestre, le pianiste Romain Louveau et des morceaux de Hautbois interprété par Dominique Descamps.