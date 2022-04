Ajaccio : La nouvelle station de gaz du Loretto plus sécurisée est opérationnelle

Le nouvel emplacement de la station se situe à quelques mètres des anciennes cuves, sur un site abritant une faune et une flore particulière, notamment des espèces protégées de tortues d’Hermann et d’orchidées. Pour compenser, l’entreprise s’est engagée à gérer pendant 20 ans, 22 hectares de terrain propices au développement des espèces endémiques identifiées à Loretto, Vignola et Suartello. Mission réalisée en partenariat avec les équipes du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CENC). Ses équipes ont identifié les terrains de compensation aux alentours d’Ajaccio pour y déplacer les espèces concernées. Jusqu’en 2038 elles assureront le suivi de la biodiversité pour le compte d’ENGIE.



Concernant l'ancien site, une partie est encore fonctionnelle et vitale pour le fonctionnement de Loregaz. Les anciennes sphères, elles, pourraient être démantelées. « Des études sont en cours pour savoir s’il faut les mettre en sécurité et si elles pourraient causer des dégâts aux nouvelles installations. Elles pourraient par exemple rouiller », précise ENGIE. Vu la proximité de la mer, les embruns marins et le temps sont fortement susceptibles de jouer en la faveur de ce scénario. Les deux "boules blanches du Loretto" pourraient donc, à terme, disparaître du paysage.