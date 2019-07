Ajaccio : La CGT manifeste contre le manque de réponses du gouvernement face à “l’urgence sociale” insulaire

Patrice Bossart, secrétaire générale de l’UD de la CGT 2A ainsi qu’un petit groupe de militants ont été reçus ce jeudi 4 juillet par les conseillers sociaux du Premier ministre et ils ont ainsi pu faire part de leur mécontentement vis-à-vis de la politique économique « largement insuffisante « menée par le gouvernement dans l’île.Malgré cet entretien, écourté pour des raisons de planning, et un second rendez-vous qui devrait avoir lieu dans l’après-midi, la CGT a tout de même souhaité manifester publiquement sa colère et s’est donc réunie devant l’hôtel de ville.