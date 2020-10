Ajaccio : L’entreprise s’invite au collège du Stiletto

Ce jeudi 8 octobre, l’entreprise était à l’honneur au collège du Stiletto. Des élèves de 4ème, en visioconférence avec trois autres classes du collège de Lucciana, de L'Ile Rousse et du Lycée professionnel du Finosello, ont pu échanger avec différents intervenants parmi lesquels la rectrice de Corse Julie Benetti et le président du Medef de Corse Charles Zuccarelli. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la semaine « Ecole-Entreprise », organisée depuis 2000 sur l’ensemble du territoire afin de rapprocher le monde éducatif de celui de l’Entreprise. Cette année, les collégiens ont travaillé autour des thématiques liées à l’orientation.



Charles Zuccarelli, a ainsi pu leur apporter son témoignage de chef d’entreprise : « Une entreprise c’est une aventure humaine extraordinaire. C’est un travail d’équipe » explique t-il. L’occasion de mettre l’accent sur la valeur travail, mais pas seulement : « L’essentiel, c’est d’essayer de faire une formation qui plaise car le véritable luxe, c’est le matin quand on se lève d’être heureux d’aller travailler, parce qu’on fait ce qui nous plait ».



« Si vous trouvez la formation qui vous plait, là vous allez réussir » renchérit la rectrice de Corse Julie Benetti, insistant sur l’importance d’une orientation « libre et éclairée » : « Nous voulons lutter contre l’orientation imposée ou par défaut » affirme t-elle. Et de poursuivre : « Il n’y a pas de voies réservées aux garçons, et réciproquement. Il faut déconstruire les stéréotypes ».



À ce propos, les collégiens ont pu recueillir le témoignage de Vannina Saget, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’Egalité. Anne-Sophie Pujolle, DRH de CorseAudit, Adrien Martinetti, artiste-peintre entrepreneur et Johan Pinna, animateur de la journée de l’audace, conférencier et gérant de l’agence de communication Studio Addict ont également pu échanger avec les élèves sur leurs parcours respectifs.



Rapprocher le monde de l’entreprise et le monde éducatif, un partenariat qui a du sens pour aider les jeunes à construire leur avenir ? Pour Charles Zuccarelli, « aujourd’hui, l’Entreprise et l’Education nationale doivent apprendre à parler d’une seule et même voix. C’est la 21ème édition de la semaine Ecole-Entreprise, ce qui prouve qu’il y a un réel succès et que les élèves prennent plaisir à rencontrer les chefs d’entreprise, et inversement ».