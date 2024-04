Ajaccio : L’avenue de Paris fermée à la circulation pour les prochains mois

La circulation dans le centre-ville d’Ajaccio va être perturbée dans les prochains mois. Alors que le projet de requalification complète de la place du Diamant avance, après trois mois de travaux de surface, l’opération va entrer dans une nouvelle phase dans les prochains jours et s’intéresser à l’extension du parking souterrain. En conséquence, la ville d’Ajaccio a annoncé une modification du plan de circulation du secteur afin de « permettre aux travaux de conserver la dynamique soutenue qui est la leur et de réduire la durée des nuisances qu’ils génèrent ».Dès ce vendredi 26 avril, l’avenue de Paris – qui va être intégrée à la zone d’intervention – va ainsi être fermée à la circulation et au stationnement des véhicules jusqu’à l’automne prochain. « Les piétons continueront d’y circuler librement », précise toutefois la ville, tandis que pour les ordures ménagères et emballages, « deux points de collecte vont être créés de part et d’autre de la zone neutralisée de l’avenue de Paris ». Par ailleurs, durant cette période, les approvisionnements des commerçants implantés le long de cette avenue, devront se faire depuis une aire de livraison aménagée à leur attention le long du cours Napoléon à hauteur du bar a Conca d’Oru.Autre modification de taille, afin de faciliter la circulation des riverains et de la navette qui assure la liaison entre le parking de la Miséricorde et le centre-ville, la rue Général Fiorella, qui longe le commissariat, va être rouverte en sens unique.