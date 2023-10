Ajaccio : Le projet de la nouvelle place Diamant fait l'unanimité au conseil municipal

C’est sous des applaudissements nourris que s’est achevée la diffusion du film de présentation de la réhabilitation de la place Diamant hier lors du Conseil Municipal d’Ajaccio ce jeudi 19 octobre. « C’est un projet cœur de ville qui nous tenait à cœur. Nous avons écouté les Ajacciens. Ils nous ont demandé une forte végétalisation, des places de stationnement tout en gardant l’esprit mémoriel de la place. Il est fidèle aux attentes de la population. L’attente des Ajacciens, c’était de dire, on ne veut pas une place traversante. On veut une place où on peut se poser, apprécier. Il y a en ce sens une restitution importante du toit du Casino » s’est réjoui Stéphane Sbraggia, le Maire d’Ajaccio lors de la séance du Conseil Municipal où s’est invité au dernier moment ce sujet d’importance pour la population ajaccienne. À la suite du lancement de la procédure d’appel d’offres, ayant entraîné huit candidatures, un dialogue compétitif s’est mis en place avec trois groupements d’entreprises. C’est finalement une offre composée du cabinet d’architecte Versini, de l’Atelier Alfonso Femia et du groupe GTM qui a été retenue le 22 juin dernier.



Un miroir d’eau, 290 arbres, un îlot de fraîcheur dans la Ville

A la vue du film et des maquettes présentées hier, la forte végétalisation avec la création notamment de deux buttes paysagères, remplace le côté minéral existant et oppressant surtout en période estivale. « Cette place n’était plus du tout compatible avec le réchauffement climatique et l’effet de chaleur qui pouvait exister en la traversant », s’est notamment défendu Charles Versini, un des concepteurs lors de la présentation hier. « C’est une place qui a une liaison privilégiée avec la mer avec notamment un panorama exceptionnel. Nous avons donc voulu la réorienter vers la mer. Avant, nous n’avions l'impression de n’être nulle part. Nous avons donc refermé la place pour lui donner du sens avec des espaces végétalisés, des buttes, avec des axes de vue ». Un retour du végétal, mais aussi une forte présence de l’eau avec des fontaines et un miroir d’eau modulable de 300 à 1300m2 devant la statue de Napoléon et ses frères. Avec 50% d’espaces verts, 60% d’espace ombragé et humide et 290 arbres qui vont être plantés, c’est un véritable îlot de fraîcheur en pleine ville qu’a voulu reconstituer la Ville.



A l’arrière de la statue, la toiture du Casino a été traitée dans le but de reconnecter la place Diamant avec le boulevard Pascal Rossini. La mise en place d’un emmarchement et le dégagement de la vue permet de créer un belvédère sur le golfe d’Ajaccio et ses paysages. Une canopée, agissant comme une ombrière, produira des jeux d’ombres et lumières sur le sol afin de protéger les usagers. Des câbles brumisateurs permettront de rafraîchir le solarium en été. D’autre part un bosquet des enfants, à l’est de la place, a été pensé comme un espace arboré et sécurisant, en lien avec la sortie des écoles. Des bancs installés en rond autour du carrousel en feront un lieu de convivialité familiale. Quatre ascenseurs permettront d’accéder au parking qui va être lui aussi totalement refait avec 200 places supplémentaires créées sur deux niveaux, dont 80 avec recharge électrique.



Un financement à contractualiser, mais un accueil très favorable auprès des partenaires

Le chantier de ce projet d’un montant de 35 millions d’euros HT pourrait débuter en mars 2024. Reste maintenant à contractualiser le volet financier comme l’a expliqué hier Stéphane Sbraggia : « Il faut savoir que ce projet a reçu un accueil très favorable auprès des services de l’État. Il est éligible au niveau du réaménagement de la place auprès du PTIC et du Fonds vert, à hauteur de 80%. Peut-être aussi l’ANRU… Concernant la Collectivité de Corse, c’est un projet structurant qui a également reçu un écho très favorable avec un taux de financement à définir ces prochaines semaines ». Une Mairie qui pourra compter sur un soutien de poids concernant les discussions du financement avec l’État notamment, avec un Laurent Marcangeli, député de la Corse-du-Sud, déterminé qui « s’est félicité du projet porté par la Ville et qui a affirmé sa volonté d’aller le défendre auprès des éventuels partenaires pour faire accélérer le processus et permettre à ce projet de voir rapidement le jour ».



Selon le planning établi et confirmé par le constructeur GTM, l’objectif sera de pouvoir passer le marché de Noël 2025 sur la nouvelle place. Un réaménagement qui a recueilli l’unanimité au sein du Conseil Municipal avec notamment la prise de parole de Jean-François Casalta, élu d’opposition, qui a « apprécié la végétalisation massive dans le contexte climatique et la restructuration de la vision. Je salue le travail du cabinet Versini et de GTM pour la clarté de la présentation ». Même son de cloche de la part de Jean-André Miniconi, qui s’est également félicité « d’un projet de qualité porté par des entreprises corses ». Près de 75% des entreprises sollicitées qui participeront au chantier sont d’ailleurs insulaires.



La requalification de la place du Diamant, ainsi que la rénovation et l’extension du parking souterrain sont inscrites dans le programme « Action Cœur de Ville », qui a pour objectif la mise en valeur des formes urbaines, de l’espace public et du patrimoine. Cette stratégie se traduit par de multiples actions (réaménagement de la place Campinchi, acquisition et aménagement de la Citadelle, acquisitions des emprises foncières du Finosello et de la Miséricorde dans la perspective d’y créer de futurs écoquartiers, expérimentation de la piétonnisation cet été dans la cité génoise...). En outre, le Plan de Déplacement Urbain (PDU) adopté en 2019 par la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA) fixe notamment des objectifs de création d’offres de stationnement résidentiel, ainsi que de réduction de l’empreinte de la voiture dans l’espace public.