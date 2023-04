Ajaccio : Itinéraire toscan pour les élèves de première et terminale du lycée Fesch

Ce voyage a principalement pour objectif de renforcer l’étude des Humanités et de mettre à l’honneur les élèves latinistes, hellénistes et italianistes du lycée. "On a choisi la ville de Florence parce que elle constitue un observatoire privilégié pour l’étude des mondes antiques et modernes, expliquent les enseignants, elle est un espace d’hospitalité, d’échanges, d’affrontements et d’hégémonie, c’est un carrefour de cultures méditerranéennes qu’il est

intéressant de découvrir dans les textes comme in situ."



Tout au long du voyage les élèves ont pu percevoir des permanences et des différences au coeur des grandes questions qui se posent à l’Homme depuis l’Antiquité au sein de la ville, comme d’identifier les grands repères géographiques, économiques et culturels par la confrontation des espaces antique, moderne et contemporain. "C’est par le biais de l’Art, des formes et de ses significations, des canons antiques et de la redécouverte de ces derniers à l’époque de la Renaissance que nous avons construit notre approche", soulignent les enseignants.



Une étude rapprochée des œuvres d'inspiration mythologique de Botticelli, la recherche formelle de l'idéal antique par Michel-Ange ou encore la naissance du baroque et la notion de vanité chez Le Caravage a été menée. Mais aussi, la mise en évidence de l’héritage de la Renaissance sur la période contemporaine, au niveau économique, social et politique.





Les professeurs ont beaucoup apprécié ces moments uniques de complicité et de transmission qui donnent également du sens à leur engagement professoral, et « remercient vivement M. Gilles Simeoni, Président de l’Exécutif de la CdC, Mme Antonia Luciani, Conseillère Exécutive en charge de la culture et de la formation , M. Pierre-Paul Salviani, Collaborateur de la Conseillère Exécutive, et M. Pierre Albertini, Proviseur de la cité scolaire Fesch, sans lesquels cette aventure n’aurait pas été .