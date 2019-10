Ajaccio : EcoScola lance sa 5e Edition en école primaire et s’étend à certains collèges et lycées

Ce mardi 8 octobre, c’est une journée un peu particulière qu’ont vécu certains élèves de CM1 de l’école Saint-Jean Castel Vecchio ! La maîtresse de classe n’était pas seule au tableau, mais était accompagnée de Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio, François Tatti, président du Syvadec, Jean-Pierre Giordani, vice-président du Syvadec et délégué de la prévention, mais également Didier Mamis, directeur départemental délégué Drdjscs venu représenterJosiane Chevalier, la préfète de Corse, Julie Benetti, rectrice de l’académie de Corse, Brigitte Bartoli, directrice de l’école Castel Vecchio, Virginie Frantz, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Corse-du-Sud, Bernard Capelli, IA sciences de la vie et de la terre et Marc Tomasini, animateur EcoScola Syvadec.









Ensemble, ils ont tenu à revenir sur l’ambition de cette cinquième édition du projet EcoScola, lancé en 2016. Il s’agit donc de de former et de sensibiliser à la réduction des déchets, au tri et au gaspillage alimentaire, les enfants, dès leurs premiers pas à l’école primaire. Une direction claire, et une envie commune de faire les choses en grand, en ambitionnant d’avoir formé au tri, dès la fin de l’année scolaire, 60% des écoles en Corse.







Et l’école Saint Jean Castel Vecchio se félicite d’être l’une des précurseuses, puisqu’elle fait partie de ce projet depuis le début. « Nous sommes très fiers de vous et de ce que vous faites ici » a souligné immédiatement le maire d’Ajaccio devant la douzaine de jeunes enfants présents. « Chacun, à sa place, doit faire son petit geste, et c’est ensemble que nous parvenons à faire quelque chose de très important » a insisté le président de la Syvadec, François Tatti. « Les enfants comprennent vite, et à la maison, ils nous rappellent aux bonnes règles et au bon comportement à adopter ». Les enfants comme vecteurs de sensibilisation sur le sujet du tri et de l’anti-gaspillage, une idée qui fait son chemin et se concrétise désormais dans le quotidien de ces classes. Aux murs, des photos de différentes poubelles afin d’apprendre les codes couleur pour le tri. Ainsi, lorsque l’on interroge les enfants sur le sujet, ils sont incollables. « Dans quelle poubelle faut-il mettre le papier ? »







Ils s’empressent de répondre à l’unisson « dans la poubelle bleue ». Des gestes éco-citoyens qui s’installent peu à peu dans leurs vies, jusqu’à devenir des réflexes. L’école Saint Jean Castel Vecchio est équipée avec différentes poubelles, et chaque enfant est investi dans son rôle de citoyen de la Terre. « Pour protéger toute la planète » tient à préciser Monsieur le Maire au petit Angelo qui suggérait qu’il faille « protéger l’école ».







Quant à Julie Benetti, rectrice de l’académie de Corse, elle a tenu à saluer l’engagement des enfants, piliers essentiels de ce projet : « Les enfants, si nous sommes si nombreux dans votre classe aujourd’hui, c’est pour vous féliciter, mais également pour vous remercier. En matière de développement durable, c’est-à-dire en matière de protection de notre planète, vous faites beaucoup mieux que nous. C’est vous qui nous éduquez et nous apprenez à adopter les bons gestes. Nous sommes admiratifs et très fiers de ce que vous faites. Et on vous encourage à continuer et à toujours avoir le soucis de protéger la planète. »











Pour cette cinquième édition, la Syvadec propose d’intégrer la langue corse dans son programme et sur l’ensemble de ses supports pédagogiques. Les écoles labellisées lors de la première édition - comme Saint Jean Castel Vecchio - seront de nouveau accompagnées afin de, notamment, renouveler les actions en faveur du tri et de la réduction des déchets. Une formation anti-gaspillage avec le CNFPT sera délivrée aux personnels de cantine. Enfin, le projet va s’étendre sur cinq collèges et deux lycées, devenant ainsi EcoCulleghju et EcoLiceu.

Les élèves plancheront sur un travail autour de la réduction des déchets tout au long de l’année scolaire et le présenteront aux Eco Défis.

Un beau projet plein de promesses encourageantes pour l’avenir de notre Planète en général, et de la Corse en particulier.