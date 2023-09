Ajaccio : Des festivités pour commémorer le 80eme anniversaire de la libération de la ville

Ce samedi 9 septembre marque le 80e anniversaire de la libération d’Ajaccio. Pour célébrer cette date clé, la mairie d’Ajaccio, en partenariat avec la préfecture et avec le soutien de diverses associations, organise une journée de festivités. « Ajaccio est la première ville de France libérée, ça se fête ! C’est important de se replonger dans cette époque trouble. À la fois pour commémorer les résistants qui ont combattu pour que nous soyons libres, mais aussi pour permettre aux jeunes enfants de découvrir leur histoire. Ils doivent ressortir de cette journée plus instruits », explique Christophe Mondoloni, adjoint à la mairiel en charge des festivités.



Le cycle des commémorations s’ouvrira ainsi dès 10h ce samedi par un circuit mémoriel réalisé à pied, présidé par Amaury de Saint-Quentin, préfet de Corse, en présence du maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia. Ce circuit, ouvert au public, partira de la Préfecture, où sera tout d’abord dévoilée une plaque sur la façade de l’immeuble Solferino, à hauteur de l’endroit où Maurice Choury leva l’insurrection. Un passage est prévu à 10h45 à la Citadelle, avec une visite guidée de la cellule où Fred Scamaroni se donna la mort le 19 mars 1943. À 11h45, quai L’Herminier, aura lieu un dépôt de gerbes au pied du buste du Commandant Jean L’Herminier.



Des ateliers et des expos

L’après-midi, dès 14h sur la place Foch, un « Jeu de la Résistance » sera organisé pour apprendre d’une façon ludique l’Histoire locale des maquisards dans le cadre de la Résistance française. Ce jeu, initié par l’association nationale des anciens combattants de la résistance et Amis de la résistance de Corse-du-Sud, sera composé de questions sous forme de QCM.



Il sera également possible de participer à plusieurs ateliers afin de permettre aux plus jeunes de découvrir l’histoire de la Corse et de répondre ainsi à l’enjeu du devoir de mémoire. À 18h, un défilé pédestre en uniformes d’époque et de véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale sera assuré par l’association MVCG Corsica. La fin du cérémonial sera marquée d’un bal populaire dans une ambiance musicale de jazz d’après-guerre.



Parmi les expositions à ne pas manquer, « Liberté ! Ajaccio, le 9 septembre 1943 », à partir du 5 septembre et jusqu’au 15 octobre, à la Citadelle. Elle retrace cette soirée où l’appel aux armes retentit et l’insurrection gagne la ville. « Ces festivités s’annoncent très émouvantes et intéressantes. Nous évoluons dans une société en perte de repères, mais, tout de même, dans une région où les gens ont envie de commémorer ceux qui se sont battus pour la liberté. » conclut, enthousiaste, Christophe Mondoloni.