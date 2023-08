Ajaccio Comedy Show : Un Festival de stand-up débarque en Corse

C’est une première à Ajaccio. L’association culturelle Muselek et l’entreprise Prestacor organisent, samedi 26 et dimanche 27 août, le Ajaccio Comedy Show. À l’image du Marrakech du Rire ou du Montreux Comedy Festival, ce spectacle en plein air, orchestré par Yann Stotz et Cécile Giroud, est entièrement dédié à l’art du stand-up.



« Ça fait des années qu’on y pense. Jusqu’à présent, en Corse, il n’y avait que des one man shows, avec un seul comédien sur scène qui se produisait pendant une heure. C’est chouette de voir un défilé d’humoristes. » se réjouit Bryan Giovannangeli, de l’association Muselek. Ainsi, conformément à la tradition, plusieurs artistes se succéderont sur la scène du Casone toutes les vingt minutes en présentant un sketch de leur choix. « Nous avons invité des talents prometteurs, ceux qu’on voit un peu partout et qui font le buzz en ce moment. » explique Marie-Charlotte Popineau, la directrice artistique. À l’image de Fanny Ruwet, qui officie chaque semaine sur France Inter au côté de Nagui, mais aussi deux Corses : Julien Santini, 41 ans, et Tano, 49 ans. « Malheureusement, on a pas trouvé d’autres artistes insulaires. A part Pido, il n’y a pas de comédiens corses qui font du stand-up. La plupart font plutôt des vidéos sur internet. Mais on parle avec eux pour l’édition de l’an prochain sur laquelle on travaille déjà. » précise Bryan Giovannangeli.



En plus du spectacle, les organisateurs de l’évènement, soutenus par la mairie d’Ajaccio, ont mis en place un « village guinguet », avec plusieurs stands de produits corses, comme les glaces Grazia, le cap Mattei, la bière Pietra et le vin du domaine Peraldi. La petite restauration sera assurée par la brasserie l’Instant et Los Gringos. « C’est dans l’air du temps. L’idée, c’est de créer un beau moment de convivialité en extérieur et pas seulement de payer sa place pour voir un spectacle », explique Bryan Giovannangeli.



En attendant ce week-end festif, la rédaction vous présente une sélection des artistes incontournables de cette première édition.





SELLIG

Gilles Magnard, dit Sellig, c’est 25 ans de carrière, des sketches visionnés plus de 30 millions de fois sur internet, et des centaines de milliers de spectateurs dans toute la France. L’artiste vient d’une classe populaire et il ne l’oublie pas. Il s’en inspire et nous dévoile ainsi des héros du quotidien qui vivent des situations que tout le monde a déjà vécues.



FANNY RUWET

Son premier spectacle « Bon Anniversaire Jean » est un concentré de lose, de drôlerie et de mélancolie. Elle y parle d’échec qu’est sa vie sociale, de malaise, et de la fois où elle a été invitée à un mariage par erreur. Elle officie chaque semaine sur France Inter. Elle s’est fait une place de choix parmi la nouvelle génération en se produisant dans des évènements majeurs comme le Montreux Festival.



TANO

Les spectacles humoristiques de Tano sont plus que des simples sketches. Dans chaque one man show, il propose de nouveaux personnages complètement déjantés et farfelus. Né d’un père niçois et d’une mère corse, il écrit son premier spectacle dans le sud de la France avec notamment son sketch « les indépendantistes corses. » Tano remporte plus de quinze récompenses dans les plus grands festivals francophones.



LAURIE PERET

Elle vous présentera ses chansons, écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Parce qu’elle s’évertue à les introduire, elle finit souvent par se perdre dans des explications ou des anecdotes dont on se passerait bien. Derrière son apparente timidité, elle dit ou chante sans filtre ce qui lui passe par la tête.



Seront également présents les excellent(e)s, Julien Santini, Audrey Baldassare, Denis Marechal, Nino Arial, William Pillet et Julien Bing.







Infos ++

Samedi 26 et dimanche 27 août 2023.

À partir de 20 h 30.

Le Casone

Place d'AUSTERLITZ

20 000 Ajaccio