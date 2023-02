Ajaccio, Bastia et Furiani mais pas de village parmi les 500 où il fait bon vivre en France

Comme l'an dernier, il n'y aura que trois représentants insulaires dans ce classement de l'association "Villes et villages où il fait bon vivre". Bastia, première ville où il fait bon vivre de Corse, chute de 5 places et arrive au 81e rang dans le classement des communes de plus de 2000 habitants (76e en 2022). Dans ce même classement, Ajaccio (169e) et Furiani (442e) glanent eux plus d'une trentaine de places chacun et sont donc les uniques porte-drapeaux de la Corse à l'échelle nationale.



Car dans la partie concernant les villages de moins de 2 000 habitants, ni la Corse-du-Sud, ni la Haute-Corse n'ont réussi à placer l'une de leurs communes parmi les 500 plus agréables du pays. Depuis 2021 et l'apparition de Barbaggio au 386e rang national, aucun représentant de l'île de beauté n'a su prendre place dans ce classement.