Ajaccio : Bagarre à la sortie d'une boîte de nuit. Deux plaintes

Rédigé par Charles Monti le Lundi 2 Septembre 2019 à 17:34

Une bagarre a eu lieu samedi à la sortie d'une boîte de nuit d'Ajaccio. Deux personnes, qui affirment avoir été insultées et prises à partie, ont déposé plainte au commissariat de la ville. Pour l'instant les services de la direction départementale de la sécurité publique, en charge de l'enquête, s'évertuent à identifier et à entendre tous les protagonistes de cette affaire. Les investigations des policiers vont se poursuivre pour tenter de faire la lumière sur les faits et sur la version qu'en donnent les protagonistes.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie