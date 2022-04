Ajaccio : 35 porteurs de projets pour les premières promotions des accélérateurs "Tous gagnants"

Après trois mois de recrutement à la recherche de nouveaux talents et de graines d’entrepreneurs, les premières promotions des accélérateurs Tous Gagnants ont vu le jour au pôle économique de la M3E. En effet, soutenus par la BPI et l’Union des Couveuses d’Entreprises (UCE), les trois partenaires, la Coopérative d’Initiative Jeunes, la BGE Corse et Workinscopara vont désormais s’activer pour accompagner et coacher les entrepreneurs sur une durée de 6 à 12 mois selon les catégories.





« Nous avons 20 entreprises en "création", c’est à dire des entreprises déjà immatriculées qui souhaitent booster leur chiffre d’affaire ou se développer davantage et 15 en catégorie « émergence », des entreprises en devenir qui ont besoin d’un accompagnement afin de concrétiser. Le coaching proposé donne lieu à une formation individuelle mais aussi collective. Cette dernière offre pour la première fois la possibilité de valider le parcours avec une certification nationale « Entrepreneur de la TPE » qui donne un équivalent Bac +3. C’est la première fois que le parcours entrepreneurial est reconnu comme le serait un cursus universitaire ».



Lors de la cérémonie de lancement à la M3E, les entrepreneurs avaient répondu présents, curieux de découvrir leurs collègues de promotion mais aussi les partenaires et financeurs présents. Christophe Roux, représentait à ce titre la branche création d’entreprise pour la région PACA-Corse de BPI. « Ce programme fait partie d’un projet « Entrepreneuriat pour tous ». Nous avons la volonté de favoriser les entreprises issus des quartiers de la politique de la ville. Nous savons qu’il n’est pas facile de porter des projets dans ces quartiers. Il nous paraissait donc évident de mettre en place des actions concrètes ». Un discours qui fait écho chez les jeunes présents comme Pierre Carlier venu avec un projet dans le numérique : « Cette opportunité me permet de me faire accompagner par des experts et de monter mon entreprise dans de bonnes conditions. Lors des premiers rendez-vous j’ai déjà eu quelques conseils qui m’ont permis de mieux structurer mon travail et de moins perdre de temps. »



En dehors des coachs, un véritable comité de pilotage a été constitué autour de ces accélérateurs avec la présence des acteurs publics du territoire comme les services de la politique de la ville de la CAPA ou la M3E mais aussi des acteurs privés comme le réseau BNI représenté par Nadia Munoz-Bonardi, la directrice consultante. « Nous sommes très fiers d’être présents pour accompagner les porteurs de projets et leur offrir l’opportunité d’être invités lors de nos rencontres d’affaires pour leur ouvrir des perspectives, un réseau et pourquoi pas l’opportunité de nous rejoindre par la suite. Le réseau BNI est le réseau le plus efficace à l’international, cela fait trois ans que nous sommes implantés en Corse et nous avons généré près de six millions d’échanges de business. Nous prônons des valeurs autour du partage et de la bienveillance, c’est donc tout naturellement que nous ouvrons nos portes aux chefs d’entreprise en devenir. »

Les premières promotions se mettrons rapidement au travail.

Pour ceux qui n’auraient pas saisi l’opportunité en ce début d’année, une seconde promotion dans la catégorie « Emergence » sera lancée en fin d’année.