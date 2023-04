Ajaccio : 18 mois de prison ferme pour avoir frappé sa compagne enceinte

Le parquet d'Ajaccio a tenu à illustrer par cette affaire, et pour deux autres dossiers jugés ce mardi, l’application de la nouvelle circulaire de politique pénale territoriale diffusée le 13 mars par le ministre de la justice. "Hier le tribunal correctionnel d’Ajaccio a jugé en comparution immédiate 3 individus auteurs d’infractions qui illustrent les directives d’action publique prioritaires du parquet d’Ajaccio en matière de lutte contre la prolifération des stupéfiants et la répression immédiate des violences commises au sein du couple." souligne Nicolas Septe, qui souhaite envoyer un signal fort, "illustrant la politique pénale volontariste engagée avec les services d’enquête de Corse du Sud, pour lutter rapidement et durablement contre les violences intrafamiliales et les trafics de stupéfiants."