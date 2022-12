Ajaccio ! Le mouvement met en place un nouveau comité exécutif

Il y avait foule ce samedi matin à la salle Claude Papi du Palais des Congrès d’Ajaccio. Et pour cause ! L’Assemblée générale « Le mouvement » prévoyait un ordre du jour particulièrement chargé. La première AG sous la présidence de Stéphane Sbraggia, maire de la Cité Impériale mais en présence de Laurent Marcangeli, député de la première circonscription de la Corse-du-Sud, à l’origine de la création du « Mouvement », dont il est aujourd’hui, le président d’honneur. « C’est la poursuite d’une aventure débutée il y a déjà quelques années, souligne l’ancien maire d’Ajaccio, nous gardons le même état d’esprit avec la volonté de faire avancer les choses au profit des Ajacciennes et des Ajacciens. »



Devant près de 200 personnes, proches de la majorité sortante, Stéphane Sbraggia a décliné les grands axes de l’ordre du jour. Avec, en point d’orgue, la nécessité d’une présence plus importante dans les quartiers. « Il est important, précise ce dernier, de réactiver certaines de ces mesures, d’autant que nous avons été privés de tout cela durant deux ans en raison de la crise sanitaire. »



Autre point important souligné, l’installation du nouveau comité exécutif. « De nouvelles personnes arrivent, ajoute le maire d’Ajaccio, des anciens sont toujours là. C’est l’illustration d’un mouvement, quelque chose qui vit et se régénère. Cela va nous permettre de repartir au contact des Ajacciens et des Ajacciennes. Les nouveaux sont des personnes qui s’intéressaient déjà à la Ville et à son devenir, certains sont élus, d’autres non. Tous ont saisi l’opportunité de ce Mouvement pour entrer dans une démarche plus structurée, lisible et constructive en termes de production. On veut inspirer, ainsi, l’action municipale qui travaille sur des projets structurants pour l’avenir des Ajacciens mais également qui doivent répondre à l’exigence du quotidien. »



Sans véritable surprise, le nouveau comité se compose, outre le maire d'Ajaccio, d’Alexandre Farina, premier adjoint, mais aussi Jean-Pierre Sollacaro déjà présents dans l’ancien comité. Ils sont accompagnés de Jean-Christophe Comiti, Laetitia Costa, Marina Martelli, Marine Schinto, Antoine Ortoli.



Le nouveau comité aura pour mission de travailler autour de la proximité surtout dans les quartiers et d’échanger en concertation publique sur les grands projets de la Ville...