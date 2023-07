Aiutu Corsu et le lycée professionnel du Finosello unis dans la lutte contre le sida en Corse

Depuis de nombreuses années, les élèves du lycée professionnel Finosello à Ajaccio participent à un concours de création d’affiches réalisé par et pour Aiutu Corsu, association engagée dans la lutte contre le SIDA. "Elément central de d'une campagne estivale de prévention, cette affiche a été créée par les jeunes artistes talentueux du lycée professionnel du Finosello" explique l'association dans un communiqué. Le slogan retenu cette année est le suivant : « Dumani, vogliu campà senza SIDA / Demain, je veux vivre sans SIDA ». L'affiche gagnante a été réalisée par Ghjulia Pintrel, Ana-Maria Macedo et Flora Breton, élèves de la classe 2AEPA. Cette affiche sera envoyée à 150 établissements clés de l'île : associations, sidaction, pharmacies, mairies, cabinets médicaux, etc.Le même visuel sera également décliné dans une campagne numérique sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram tout au long de l'été 2023. L'objectif est de communiquer de manière directe avec les jeunes.Aiutu Corsu et le lycée professionnel du Finosello s'engagent à faire de cette campagne un véritable succès en impliquant activement la communauté et en sensibilisant le plus grand nombre de personnes possible. Leur objectif est de contribuer à réduire la propagation du VIH/Sida.