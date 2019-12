Aiut'a Corsica : campagne de crowdfunding avec plus de 70 contributeurs et des centaines de soutiens

L'association Aiut'a a été créée, par Saveria, maman d'un enfant TSA (trouble du spectre de l'autisme), et d'Aude une professionnelle accueillant des enfants TSA.

Leur but est de soutenir les familles, moralement mais aussi matériellement en leur fournissant du matériel adapté pour leurs enfants, avec la mise en place d'une ludothèque.

Leur campagne de crowdfunding qui s'est achevée le 21 Novembre dernier, et qui avait pour but de financer au moins 4 espaces sensoriels, a été un véritable succès et a permis de financer 10 espaces sensoriels pour les enfants TSA.

Grâce au succès rencontré, l'association a organisé un arbre de Noël Mardi 17 Décembre à La Machja Zitellina.

Une soirée organisée dans un lieu dédié aux enfants, pour leur offrir les espaces sensoriels mais aussi l'occasion d'organiser une rencontre entre parents et professionnels.

L'événement fut un véritable succès, parents et enfants ont pu se restaurer autour d'un merveilleux buffet, et les enfants ont pu profité de l'aire de jeux et récupérer leurs cadeaux de Noël.

Une merveilleuse finalité, à l'approche des fêtes, pour cette campagne de crowdfunding qui a réuni plus de 70 contributeurs, et des centaines de soutiens.

