Air Corsica peut désormais transporter des organes sur ses vols réguliers

Peu de temps après l'ouverture de l'espace Aria Serena à l'aéroport de Nice, Air Corsica réaffirme son engagement aux côtés des professionnels de santé en réalisant pour la première fois le transport de greffons à bord de ses avions. Je félicite tous les personnels qui ont pris part à cette réussite et me réjouis à titre personnel de terminer mon mandat sur cette réalisation, en ligne avec la mission de service public de la compagnie.

​Luc Bereni, Président du Directoire d'Air Corsica



C'est une première pour la Corse et pour Air Corsica. La compagnie aérienne insulaire dispose désormais de tous les agreement nécessaires pour le transport de certains greffons sur ses lignes régulières. Jusqu’à présent, lorsqu’un donneur d’organes était identifié par la coordination hospitalière en prélèvement d’organes et de tissus du centre hospitalier d’Ajaccio, les organes étaient systématiquement prélevés par des chirurgiens greffeurs qui venaient du continent en avion privé. C’est toujours le cas pour les organes tels que le cœur, les poumons et le foie, qui doivent rejoindre les receveurs en à peine quelques heures. En revanche, concernant les reins, des chirurgiens du Centre Hospitalier d'Ajaccio prélèvent depuis plus d’un an ces organes, évitant ainsi le déplacement d’un médecin greffeur rénal.Le dernier défi était le transport rapide et sécurisé des greffons rénaux vers le continent. Air Corsica, en collaboration avec l'Agence de la Biomédecine, a récemment signé un protocole de coopération permettant le transport de ces organes vers plusieurs destinations, dont Marseille, Nice, Paris, Lyon et Toulouse, sur ses lignes régulières.Les premiers transports ont eu lieu avec succès le week-end dernier, symbolisant une avancée significative pour la chaîne du prélèvement d’organes en Corse.Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de surveillance d’Air Corsica, s'est félicitée de cette réussite, soulignant l'efficacité de la collaboration entre les équipes d'Air Corsica, de la CCI 2A et du Centre Hospitalier d’Ajaccio. "Je me félicite de la mise en oeuvre de ce partenariat avec l’Agence de la Biomédecine qui permet l’acheminement rapide et en toute sécurité, des greffons sur nos appareils. Une fois de plus, Air Corsica a pleinement joué son rôle qualitatif au service de la Corse." .Luc Bereni, président du Directoire d'Air Corsica, a souligné l'engagement de la compagnie en faveur de la santé, marquant ainsi une réalisation significative en accord avec la mission de service public d'Air Corsica.