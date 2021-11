Air Corsica : on va voler sur de nouveaux ATR

Stefano Bortoli, Président exécutif d'ATR

" C’est une grande fierté pour ATR de voir un client historique comme Air Corsica continuer à placer sa confiance en nos avions pour accompagner sa stratégie de croissance et de modernisation. En choisissant l’ATR, Air Corsica prend une décision stratégique, à la fois économique et responsable : c’est l’appareil le plus rentable pour opérer des routes régionales et la technologie la plus respectueuse de l’environnement disponible sur le marché."



Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de Surveillance d'Air Corsica

" Afin d’assurer sa mission de service public dans les standards de qualité auxquels nos clients sont habitués, Air Corsica se doit de toujours considérer une multitude de facteurs afin de choisir les avions les plus fiables, les plus efficaces, les mieux adaptés à nos lignes. Et pour un territoire préservé tel que la Corse, nos exigences portent légitimement sur l’impact environnemental de nos appareils. C’est pourquoi en totale concertation avec le Conseil Exécutif de Corse, nous avons engagé depuis fin 2019, le renouvellement de notre flotte avec la réception de deux Airbus A320neo.

L’acquisition de ces cinq ATR72-600 neufs représente une étape majeure de notre projet, et je me félicite de la continuité d’un tel partenariat avec l’un des leaders parmi les constructeurs aéronautiques. Durant les prochaines années, nous poursuivrons ce programme de modernisation des appareils, avec une double stratégie au bénéfice des insulaires : adopter les dernières innovations technologiques et répondre aux enjeux écologiques."



Luc Bereni, président du Directoire d'Air Corsica

" Depuis notre premier vol au printemps 1990, l’histoire de notre compagnie est étroitement liée à celle d’ATR, avec qui nous continuons à nous projeter vers l’avenir par cette commande de cinq ATR72-600 équipés de moteurs PW127XT. Ces nouveaux appareils, encore plus performants, nous permettront de proposer plusieurs innovations en termes d’expérience client, tout en pérennisant le modèle de desserte aérienne de la Corse qui a fait notre succès : fréquence, régularité et fiabilité."