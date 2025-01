Air Corsica et Inseme : un partenariat pour faciliter le retour des patients après évacuation sanitaire

Air Corsica et l’association Inseme ont annoncé la signature d’une convention en fin d’année 2024, visant à simplifier les retours des patients corses ayant été évacués sur le Continent pour raisons de santé. Ce partenariat répond à une problématique récurrente : les frais et les difficultés administratives liés aux déplacements médicaux urgents. En effet, lorsqu’un patient insulaire est évacué d’urgence, il ne bénéficie pas toujours du tarif résident pour le trajet retour, faute d’avoir voyagé sur un vol commercial classique à l’aller. Pour répondre à cette situation, Air Corsica s’engage désormais à appliquer un tarif réduit, équivalent à un demi-tarif résident, pour ces passagers.



Comment ça marche ?

L’association Inseme est chargée de centraliser les demandes. Les familles doivent fournir une attestation d’évacuation sanitaire et un bulletin d’hospitalisation. Une fois les documents validés, Inseme coordonne avec Air Corsica la réservation du vol retour. Cette procédure vise à éviter des avances de frais importantes, en attendant les remboursements éventuels de la CPAM et des mutuelles. « Lorsque l’hospitalisation n’est pas possible en Corse, les familles font face à des obstacles considérables, notamment financiers. Ce nouveau partenariat avec l’association Inseme permettra de faciliter le retour des insulaires qui pourront ainsi bénéficier d’un « demi » tarif Résident sur le trajet Continent/Corse. », explique Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de surveillance d’Air Corsica. « Ce partenariat traduit notre volonté de faciliter les déplacements médicaux, en garantissant une prise en charge adaptée à ces situations critiques. »



Laetitia Cucchi-Genovesi, présidente d’Inseme, insiste sur l’importance de ce dispositif : « Les évacuations sanitaires sont souvent éprouvantes, tant sur le plan physique que financier, notamment pour les personnes les plus précaires. Cela est particulièrement vrai lorsque l’état de santé gravissime d’un patient impose un départ en urgence depuis l’hôpital d’Ajaccio ou de Bastia par évacuation sanitaire (EVASAN). Dans ces cas, le patient, n’ayant pas voyagé sur une ligne régulière, ne peut normalement prétendre au tarif résident pour le vol retour, ce qui a engendré des difficultés majeures pour de nombreuses familles. Grâce à la convention signée avec Air Corsica, ce tarif pourra désormais s’appliquer, à condition qu’Inseme valide les justificatifs liés à l’EVASAN. C’est une avancée importante pour les patients, et nous nous en réjouissons. »



Inseme reste joignable pour accompagner les bénéficiaires via son standard téléphonique (04.95.20.22.61) ou par e-mail (info@inseme.org).