Air Corsica : dernier jour pour renouveler l'accréditation au tarif résident corse

Ce tarif permet aux résidents fiscaux de l’île d’accéder à des prix réduits sur les vols de service public opérés par Air Corsica et Air France, reliant Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari à Marseille, Nice et Paris-Orly.



Instauré à la demande de l’Office des Transports de la Corse (OTC), ce mécanisme est en vigueur depuis le 25 mars 2020. Depuis le 1er février 2021, l’attribution d’un numéro d’accréditation est obligatoire. Ce dernier, délivré sur présentation de justificatifs attestant d’une résidence fiscale principale et effective en Corse, doit être renouvelé chaque année.