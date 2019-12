Air Corsica : 51 vols supplémentaires (7 200 places) avant la soirée de Noël

En ce qui concerne la journée de lundi 23 décembre, Air Corsica est en train d’organiser un pont aérien au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Bastia-Poretta.

51 vols supplémentaires, représentant un total de 7.200 sièges sont en cours de programmation, entre Bastia d’une part, Marseille, Nice, Paris Orly, Lyon, Toulouse, Bruxelles Charleroi et Porto d’autre part.





En plus des 10 avions d‘Air Corsica disponibles, la compagnie va affréter des appareils supplémentaires auprès de transporteurs européens spécialisés dans ce type de missions. Si les conditions de circulation sur les routes de l’île le permettent à l’issue de la tempête sévissant actuellement, des navettes routières seront mises en place entre les aéroports de Bastia et d’Ajaccio, celui-ci demeurant fermé jusqu’à nouvel avis.





Sauf nouvelle aggravation des conditions météorologiques, les vols Air Corsica programmés lundi 23 décembre sur les aéroports de Calvi et de Figari sont pour l’instant maintenus. Les clients de la compagnie possédant des billets réservés sur des vols annulés vont être contactés au cours de l’après-midi et de la soirée de dimanche, prioritairement par SMS, afin d’être informés des horaires des vols sur lesquels ils vont être réacheminés.





Malgré un mode de fonctionnement interne dégradé, en raison de l’inaccessibilité de son siège social situé dans la partie inondée de l’aéroport d’Ajaccio, tout le personnel d’Air Corsica est mobilisé pour apporter à ses passagers des solutions leur permettant de rejoindre leur destination finale avant la soirée de Noël, en Corse ou sur le Continent.

De nouvelles informations seront communiquées dans la soirée.