Aides PAC : Une cellule d’urgence pour travailler sur la situation de l’élevage en Corse a été créée

Notamment celle des contrôles de la Pac sur les surfaces agricoles.

"Il y a une taux de contrôle extravagant. Nous avons eu les chiffres officiels. En Corse, cette année, ce sont 800 contrôles qui ont été effectués.

L'année dernière, il y en a eu moitié moins.[...]. C'est une volonté de l'Europe qui estime que le nombre de problèmes est plus fort en Corse. Et on le sait, plus il y a de contrôles, plus les problèmes sont découverts. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des conséquences macro-économiques. Si l'on dépasse un certain écart financier à la suite de ces contrôles, on peut tomber dans l'erreur systémique. Ce qui veut dire que l'on perdrait toute l'enveloppe. 36,8 millions d'euros. Donc tout le monde devrait rembourser. Non seulement pour l'année 2019 mais aussi pour les précédentes," explique Joseph Colombani.

Au cours de la réunion de travail entre les élus des chambres de l'agriculture, de l’ODARC et des agriculteurs qui s'est tenue ce jeudi matin à la Collectivité Territoriale de Corse, à la demande du président de l'assemblée de Corse, les élus des groupes et le président de l'ODARC, suite à l'action des jeunes agriculteurs indépendants de Corse, deux problématiques du monde agricole ont été évoquées.