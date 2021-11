Aide humanitaire : Per a Pace en mission dans dans les camps de réfugiés kurdes de Lavrio

"A l’occasion de ce voyage, une action appelée « Les Colombes de la Paix » sera menée en collaboration avec l’association Via Salines. Un lien amical et symbolique sera ainsi établi entre des enfants d’Ajaccio et ceux des camps de Lavrio à travers un échange de dessins et de messages de Paix. Au retour, le 10 décembre prochain, en partenariat avec le festival des Cinémas du Maghreb un film sera projeté à Locu Teatrale, suivi d’un débat sur la situation des kurdes" rappelait il y a quelques jours Per a Pace.





Cette action s’inscrit dans un vaste mouvement de solidarité porté par diverses associations venues de France, d’Espagne, d’Italie, qui apportent aux kurdes réfugiés dans ces camps de quoi survivre et garder espoir. En effet, depuis 2017, sous la pression de l’état turc, ces camps ne sont plus pris en charge par les institutions européennes ni par la Croix rouge internationale. "Livrés à eux-mêmes, ils ne reçoivent d’aide que du monde associatif" regrette Per a Pace qui souligne aussi que "pour financer cette action, Per a Pace n’a, à ce jour, reçu aucune aide des différentes institutions qu’elle a sollicitées. Elle peut heureusement compter sur la générosité et le dévouement de ses membres, ainsi que sur quelques donateurs (CCAS, Corsica Ferries, Camping « Les Oliviers » à Porto, etc.) qu’elle remercie chaleureusement."



"En ce moment des milliers de réfugiés, hommes femmes enfants, que la Biélorussie a fait venir d’Irak et de Syrie, pour les entasser à la frontière polonaise, dans le froid et le dénuement le plus complet, sont pris en otage dans un chantage politique dont ils sont les premières victimes. En France, à Grande Synthe comme á Calais, d’autres réfugiés fuyant la guerre et, désireux de passer en Angleterre, sont pourchassés par les forces de l’ordre et traités de façon inhumaine par les autorités françaises qui vont jusqu’à empêcher les associations de leur venir en aide."





"En Méditerranée, ajoute encore Per a Pace, il ne se passe pas une semaine sans que l’on apprenne la mort par noyade de dizaines de personnes tentant de rejoindre l’Europe sur des embarcations de fortune ; Plus de 40 000 à ce jour."



"Comment rester insensibles à la détresse humaine lorsqu’elle frappe à nos portes ?



A contre courant des discours xénophobes et racistes qui à travers la théorie fumeuse du « grand remplacement » attisent les peurs et préparent la guerre, Per a Pace continue sans relâche son combat pour la Paix."