Agri'Gusti : A Vizzavona les écoliers de Santo-Pietro-di-Venaco et Grosseto ont mis la Corse dans l'assiette

Depuis maintenant 12 ans, en Corse, les Jeunes Agriculteurs et le Point Accueil Installation œuvrent activement à l’éducation alimentaire des scolaires et à la promotion d’une alimentation locale et de saison avec l’organisation des plusieurs opérations comme « la semaine du goût », événement national décliné sur l’ensemble du territoire et pour la quatrième année « Agri’gusti ». Pour le lancement de cette édition, grâce au partenariat avec le Parc Régional de Corse, les organisateurs ont choisi A Casa di a Natura di Vizzavona pour faire connaitre et gouter aux écoliers de Santo-Pietro-di-Venaco et Groseto différents produits locaux, leur saisonnalité et leur devenir à travers plusieurs ateliers pédagogiques.



Pour valoriser le patrimoine alimentaire et culinaire insulaire et ses nombreuses filières, tout au long de l'année, à chaque saison, Agri’Gusti se décline sur l’ensemble du territoire par des journées pédagogiques auprès des enfants. Celles-ci s’articulent autour de visites d’exploitations agricoles. Les enfants ont l'occasion d'y découvrir un lieu, un métier d'agriculteur, des produits, suivies d'interventions en classe, sous forme d’ateliers pédagogiques et ludiques. Des opérations qui s'inscrivent également dans une démarche de "manger local", en mettant à contribution les cantines scolaires. Les produits de saison découverts sur sites, sont ainsi inclus dans un menu et servis aux élèves lors de ces journées pédagogiques.