Agression homophobe à Macinaghju : le parquet de Bastia ouvre une enquête, une victime témoigne

Ce jeudi 15 juillet, l'association qui vient en aide aux personnes LGBT, l'Arcu, a tenu a apporté son soutien au couple agressé. Elle a aussi publié le témoignage de l'une des deux victimes. Elle y raconte sa version des faits et la peur ressentie lors de cette soirée.



"Littéralement tout le bar qui nous court après pour nous frapper car on est "pd", alors qu'on ne s'était même pas embrassé car on sait où on est... En Corse. J'ai même pas compris ce qui se passait, jamais vu ça, une haine que je n'avais croisée que dans les films ou les livres, là c'était en vrai. Avant de poursuivre. Alors à tous mes amis qui se demandent pourquoi ça compte autant pour moi d'être gay, de me mettre dans une case, ben voilà pourquoi, parce que je peux mourir pour être qui je suis, heureusement je cours encore assez vite... Quand on passait devant le bar dans l'ambulance, on entendait les gens nous traiter de pd sans aucun remord. On est sorti des urgences avec chacun le nez cassé, et des grosses contusions. J'ai envie de dire "ça aurait pu être pire" même si franchement se faire attaquer par 20 mecs parce qu'on est gay me semblait plus possible en 2021, en tout cas on est pas mort cette fois, on est en sécurité".