Agression de Kenzo à Ajaccio : la Ligue de football professionnel porte plainte

Kenzo, un jeune supporter de l'OM âgé de huit ans et atteint d'un cancer au cerveau, avait été invité samedi en Corse pour réaliser son «rêve» de rencontrer des joueurs de l'OM. Mais il a été pris pour cible dans le stade avec ses parents, a fait savoir l'AC Ajaccio dès dimanche dans un communiqué, parlant d'«actes inqualifiables».



Des auditions du jeune garçon de 8 ans, de son frère, de son père et de sa mère sont prévues mardi et seront réalisées «par les gendarmes situés à proximité de leur domicile», non loin de Marseille, a précisé le procureur.

«Une plainte a été déposée» lundi soir «par la ligue de football professionnel qui entend se constituer partie civile à la procédure», a indiqué dans un communiqué Nicolas Septe, en précisant que par contre «l'AC Ajaccio n'a pas déposé plainte pour l'heure».Les enquêteurs vont également «procéder à un examen médical approfondi du papa de Kenzo, de Kenzo, de son frère et de sa mère à l'unité médico-judiciaire de Marseille afin de déterminer les dommages physiques et psychologiques subis», a ajouté le magistrat.Du côté de l'enquête, ouverte dimanche pour «violences en réunion», «les officiers de police judiciaire doivent pouvoir avoir accès mardi avec l'aide d'un technicien à l'extraction des vidéos tournées au sein du stade Coty, qui permettraient de procéder à l'identification des agresseurs», indique le magistrat, en appelant à «la collaboration» de l'ACA.Cette affaire a suscité une vive émotion et des réactions jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, qui a demandé des sanctions «claires et fortes».