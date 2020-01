"Agents contractuels en péril" : Le lycée agricole de Borgo bloqué

"A la suite de la loi sur la fonction publique, le ministère de l'Agriculture, tutelle des lycées agricoles a prévu de proposer à la mobilité des agents titulaires plusieurs postes jusqu’à présent occupés par des agents contractuels.Depuis quelques années, après la mobilisation des personnels, nous parvenions à maintenir les agents contractuels sur leur poste en concertation avec les directions des Lycées Agricoles de Borgo et de Sartène et avec les autorités académiques précédentes.Nous avons été informés le vendredi 20 Décembre 2019, que le Chef de Service Régional de la Formation et du Développement de la Corse sous couvert de son autorité académique, Madame la DRAAF de Corse, allait faire apparaître au mouvement des titulaires des postes occupés jusqu’à présent par des agents contractuels d’enseignement en Contrat à Durée Déterminée, les postes occupés par des agents en CDI n’étant pas concernés.Cette décision qui ne prend pas en compte l’insularité va donc mettre en péril des collègues contractuels expérimentés, reconnus par l'inspection pédagogique, qui pour une grande partie d'entre eux se sont inscrits cette année aux concours de titularisation.A la suite de nos mobilisations, nous avions eu des assurances lors des années antérieures que ces faits ne se reproduiraient plus.Des démarches des présidents successifs de l'Assemblée de Corse ont été réalisées dans ce sens demandant un terme à cette gestion calamiteuse.Nous avons demandé, lors de notre entrevue du lundi 6 janvier matin à 11 heures dans les locaux de la DRAAF que cessent ces différentes procédures et que l'on cesse d’inquiéter les personnels enseignants relevant du ministère de l'Agriculture afin qu'ils continuent à officier dans leur établissement sans avoir d'autres soucis que les missions qui leur incombent.Nous demandons de nouveau qu’une expertise fine soit menée par les services académiques et la DGER pour chacun des postes concernés, et que soit décidé un moratoire tant que cette expertise ne sera pas achevée, avec comme objectif de permettre la titularisation des agents concernés, prenant en considération la situation insulaire propre à la région Corse."