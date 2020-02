Agence de l'eau : 5,9 millions d'euros investis en Corse en 2019

Elle leur a accordé5,2* millions d’euros d’aides financières dont la moitié a soutenu directement les actions des territoires qui contribuent à s’adapter au changement climatique, un enjeu majeur du programme « Sauvons l’eau » 2019‐2024 de l’agence de l’eau.



Les chiffres clés de 2019

50 % des aides (2,6 M€) sont consacrés à l’alimentation en eau potable, essentiellement pour la mise à niveau des équipements des collectivités en zone de revitalisation rurale,





31 % (1,6 M€) vont à la mise à niveau des systèmes d’assainissement, dont 0,5 M€ pour les stations d’épuration et 1,1 M€ pour les réseaux,





8 % (0,4 M€) bénéficient à la réduction de la pollution d’origine agricole, sous forme d’une enveloppe déléguée à l'Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC) pour le reversement d’aides directes aux agriculteurs, en vue de soutenir des changements de pratiques (conversion à l’agriculture biologique à la parcelle) sur des territoires prioritaires en termes de restauration de la qualité de l’eau.





6 % (0,3 M€) visent à la préservation et restauration des milieux aquatiques.



Les projets remarquables au 4ème trimestre 2019

La commune de Quenza, historiquement alimentée en eau à partir d'un canal d'irrigation issu d'une prise en rivière dans le ruisseau de San Petru, va construire un nouveau réservoir d’eau potable de 100 m3 afin d’améliorer la distribution de l’eau en période estivale de pointe. Le volume d’eau actuellement prélevé ne permet pas de respecter le débit minimum d'étiage du cours d'eau, et la prise d’eau ne peut donc pas être régularisée règlementairement.

Par ailleurs, la qualité de l'eau prélevée nécessiterait l'installation d'une usine de potabilisation performante et coûteuse, la ressource étant vulnérable aux pollutions. La commune va également aménager des périmètres de protection des forages de Tubiana, Tafani, et Orsatti. L'équipement et le raccordement de forages, en substitution à la prise dans le canal, permettra d'améliorer la qualité de l'eau distribuée et, in fine, rendra possible la régularisation règlementaire de la prise dans le San Petru.

La commune va bénéficier d’une aide de 289 400 euros de l’agence de l’eau pour ces deux opérations.



La commune de Pastricciola va améliorer son réseau d’eau potable qui date des années 1950/1960 et dont la vétusté est à l'origine d'importantes pertes en eau, mais aussi d'une distribution d'eau non conforme aux normes de potabilité. La commune va notamment mettre en place des périmètres de protection des 5 captages de sources (Vallone, A Gabia, Coda di Volpe, Tucarellu, et Bacchili) ainsi que des 2 forages (Pastricciola et Guigliazza) et réaliser un réservoir de 20 m3 au hameau de Frassetu.

Pour ces travaux indispensables à la distribution d’une eau conforme aux normes de potabilité, mais aussi pour optimiser la production des sources, la commune reçoit une aide de 486 500 euros de l’agence de l’eau.



Le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Cinarca et du Liamone va procéder au renouvellement de la conduite d’eau jusqu’au réservoir de Piombello d’une capacité de 1 600 m3. La pose de 750 ml de canalisation, permettra de réduire les fuites d’eau et d’améliorer le rendement des réseaux du littoral. L’agence de l’eau apporte une aide de 211 400 euros.



52% des aides contribuent à l'adaptation au changement climatique

2019 est la première année du 11ème programme d’intervention 2019‐2024 de l’agence de l’eau, consacré en priorité aux actions d’adaptation au changement climatique. L’objectif des 40% d’aides dédiés à cette thématique est largement dépassé avec 2,7 millions d’euros engagés en 2019 en quasi‐totalité pour remettre à niveau les infrastructures d’alimentation en eau potable et ainsi rationnaliser l’utilisation de la ressource en eau et réduire les fuites sur les réseaux.



*hors aide à la performance épuratoire