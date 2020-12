Affluence dans les zones commerciales d'Ajaccio : contrôles renforcés

"A la suite des réactions suscitées par les images de centres commerciaux de la périphérie ajaccienne diffusées ce week-end, des éléments d’appréciation méritent d’être apportés.



L’image diffusée est d’abord l’illustration d’un défaut d’aménagement des promoteurs des centres commerciaux de la zone de Baléone. Ceux ci n’ont, à l’évidence, pas suffisamment calibré leur espace de stationnement et l’infrastructure routière pour faire face à un flux important de véhicules.



Au sujet de l’application des consignes sanitaires, il convient de préciser que le nombre de véhicules présents sur les parkings, aussi important soit-il, ne permet pas de juger du respect des gestes barrières à l’intérieur des nombreux magasins répartis dans ces zones commerciales.



Du côté des services de l’Etat, les contrôles sont renforcés durant la période d’affluence particulière des fêtes et se poursuivront ce weekend. A titre d’information, le 29 novembre dernier, le gestionnaire d’une moyenne surface de la zone de l’Atrium a été mis en demeure de mettre immédiatement en place un comptage à l’entrée sous peine de se voir notifier un arrêté de fermeture administrative.



Pour les contrôles diligentés le week-end prochain, une attention particulière continuera d’être portée au respect de la jauge autorisée tant à l’intérieur des différents commerces que dans les espaces de circulation des galeries commerciales et aux caisses. Les exploitants devront être en mesure de communiquer aux contrôleurs le nombre de personnes présentes dans les espaces de la zone commerciale et de bloquer le flux de personnes entrant en cas de saturation de la jauge.



Enfin, de manière générale, il convient de rappeler que les consommateurs ont tout intérêt à profiter des larges horaires d’ouverture des centres commerciaux pour éviter les heures d’affluence et les regroupements importants."