Affaire du viol collectif en région ajaccienne : quatre hommes mis en examen pour agression sexuelle et viol en réunion

Les quatre hommes soupçonnés d'avoir participé au viol d'une jeune touriste dans la région ajaccienne dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 août avaient été placés en garde à vue en début de semaine. Mercredi 18 août, ils ont été déférés devant le juge d'instruction au tribunal d'Ajaccio.Trois d'entre eux ont été mis en examen pour viol en réunion et agression sexuelle et ont été placés en détention provisoire selon le parquet d'Ajaccio. Le quatrième a été mis en examen pour agression sexuelle et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. "Ce dernier semble être moins impliqué dans les faits" précise la procureure de la République d'Ajaccio Carine Greff.Les quatre hommes, âgés de 19 à 25 ans selon le parquet, ne sont pas défavorablement connus des services de police. "Seul l'un d'entre eux a commis quelques infractions routières" relate la procureure de la République.