Corse-du-Sud : quatre jeunes hommes soupçonnés d'un viol collectif en garde à vue

Une jeune femme de 25 ans, en vacances en Corse-du-Sud, a déposé une plainte auprès de la gendarmerie pour viol collectif. Elle affirmerait avoir été violée par 4 hommes dans la soirée de samedi 14 août.



Contactée, la procureure de la République d'Ajaccio Carine Greff confirme que dans le cadre de l'enquête pour "viol en réunion" ouverte et confiée à la brigade de recherche de Sartène "quatre jeunes hommes, tous résidents corses, âgés de 18 à près de 30 ans sont en garde à vue." et n'a pas souhaité délivrer plus d'informations pour "préserver la victime".

Au cours des perquisitions effectuées dans le cadre de l'enquête, les forces de l'ordre ont saisi des produits stupéfiants et des armes, selon le Parquet.