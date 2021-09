Affaire ACA-Sochaux : l'AC Ajaccio condamné à une amende de 50 000 € avec sursis

Après les accidents survenus au terme de la rencontre de la 7ème journée de Ligue 2 BKT entre le AC Ajaccio et le FC Sochaux-Montbéliard du 11 septembre 2021, la Commission de Discipline avait décidé le 15 septembre 2021 de placer le dossier en instruction et de prononcer, à titre conservatoire, la suspension de Christophe Diedhiou. Après lecture du rapport d’instruction en présence des deux clubs, ce mercredi 29 septembre la Commission a décidé "quatre matchs de suspension pour Christophe Diedhiou. Trois matchs ont déjà été purgés lors des 8ème, 9ème et 10ème journées de Ligue 2 BKT et une amende de 50.000€ avec sursis pour l’AC Ajaccio." lit-on dans le communiqué de la Commission de Discipline de la LFP.