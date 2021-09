Affaire ACA-Sochaux : "Le contexte corse a encore frappé" selon le président de la Ligue Corse de Football

Samedi dernier après le match de Ligue 2 entre Ajaccio et Sochaux, des incidents ont éclaté entre les deux équipes. Un stadier du club serait venu séparer une altercation verbale qui aurait eu lieu entre Gaëtan Courtet et des joueurs sochaliens. Il aurait été frappé au visage par l’un d’entre d’eux et souffrirait d’une fracture du nez. L'ACA, a donc porté plainte contre Christophe Diedhiou qui a ensuite été placé en garde à vue jusqu'à dimanche soir. Ce lundi 13 septembre le directeur général de Sochaux, Samuel Laurent, qui était également sur place, a donné sa version des faits à France Bleu Belfort Montbéliard en parlant d’une prise d’otage du bus des joueurs après l’altercation.Ce mardi c'est le président de la Ligue Corse de Football, Jean-René Moracchini qui répond aux attaques des dirigeants de Sochaux : "Il n'est pas de mon ressort, en ma qualité de président de la Ligue Corse de Football, d'intervenir dans une affaire qui suit son cours au sein des instances sportives compétentes (commissions de Ligue Professionnelle et de la Fédération française). Mais une fois de plus (une fois de trop), un dirigeant de club fait référence au « contexte corse » pour justifier une défaite et le comportement irresponsable de l’un de ses joueurs. Il est à noter que le « contexte corse » n’existe qu’en cas de défaite et pour des clubs ambitieux ou en situation difficile. Il leur faut donc trouver un bouc émissaire et alors resurgit le fameux « contexte corse », dont il serait bon d’en avoir une définition précise. Je rappelle que, les commissions nationales ont toujours fait preuve de sévérité envers nos clubs qui savent que, le « contexte corse » n’est pas du tout leur allié et se contentent simplement de gagner leur place sur le terrain. Il faut donc savoir raison garder et je tiens à saluer le comportement du président de l'ACA qui a choisi de ne pas mettre d'huile sur le feu dans l'attente des décisions de justice et des commissions compétentes."