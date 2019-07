Aéroport de Bastia-Poretta : L'équipage de Volotea incommodé par une odeur et de légères fumées

Rédigé par C.-V. M le Dimanche 7 Juillet 2019 à 19:20

Six personnes, membres de l'équipage d'un appareil de Volotea, qui a fait escale dimanche après-midi à Bastia-Poretta, ont été incommodées par une odeur et de légères fumées. Elles viennent d'être prises en charge par les sapeurs-pompiers et le Samu 2 B.

