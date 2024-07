Aéroport d'Ajaccio : les salariés de Protecsud obtiennent gain de cause

Ce jeudi 25 juillet, les cinq salariés en charge de la sécurité incendie de l'aérogare d'Ajaccio ont finalement obtenu gain de cause. Depuis le 18 juillet dernier, ils manifestaient devant l’aéroport d’Ajaccio, appuyés par la CGT, pour exprimer leur inquiétude depuis que leur employeur, la société Protecsud, avait perdu le marché au mois de juin au bénéfice de la société Hestia. Après une semaine à camper jour et nuit sur les abords de l’aéroport, avec pour mot d’ordre : « Non à la casse sociale, oui au maintien de nos emplois », les salariés ont finalement reçu des nouvelles de leur nouvel employeur Hestia. Ettamymy Maroua, salariée, a du mal à cacher son émotion : « Le transfert légal s’est déroulé comme on le souhaitait avec la nouvelle société. Nous avons signé nos contrats à l’instant. Nous allons être transférés avec notre ancienneté et nos coefficients. Nous ne regrettons pas d’avoir mené cette action. Nous remercions Philippe Albertini de la CCI de Corse. » se réjouit-elle.





Patrice Bossart, le secrétaire général de la CGT de Corse-du-Sud, ajoute : « Nous avons réussi à trouver un accord entre les parties. Les salariés sont transférés de manière volontaire. Les conventions ont été signées entre l’entreprise sortante Protecsud, l’entreprise entrante Hestia et les cinq salariés qui étaient en stand by. Maintenant, charge à l’entreprise sortante d’assumer leur part de salaire pour le mois de juillet. La société Hestia a montré une volonté de sortir par le haut de cette situation. Elle va mettre en œuvre l’affectation des salariés à très court terme. C’est une histoire de jours. » assure-t-il. Cette convention tripartite permet aux salariés de maintenir leur rémunération et leur ancienneté acquise, ce qui faisait débat au départ : « Souvent, dans ce domaine d’activité, les salariés courent le risque de repartir à zéro. Il nous fallait à tout prix réussir à sécuriser les conditions salariales de ces salariés », martèle le syndicaliste. Selon lui, sans nouvelles de Protecsud, les salariés n’avaient plus le droit d’intervenir, mais ils avaient néanmoins une obligation contractuelle de se positionner sur leur site de travail, faute de quoi ils auraient pu être considérés en abandon de poste et perdre l’ensemble de leurs droits, « y compris un droit aux allocations chômage. »