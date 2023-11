« Administrer la Corse et les Corses : De Gênes à Napoléon III » : thème d’un colloque à l’IRA de Bastia

« L’idée de ce colloque avec la bibliothèque Prelà est venue lors des cérémonies du 40ème anniversaire de notre institut » souligne Didier Grassi, adjoint Direction Formation Initiale, chargé de communication. « Nous avions tenu un colloque sur le thème de la Méditerranée qui avait connu un beau succès et nous avions pensé qu’il serait important de fidéliser le public avec de genre d’évènement » ajoute Gérard Clerissi, directeur de l’IRA Bastia. «Comme notre domaine c’est l’administration, on en est venu à l’idée d’organiser un séminaire sur ce thème en plongeant dans l’histoire de la Corse. Si c’est un colloque de spécialistes, il ne s’adresse pas uniquement à des spécialistes». Pour Philippe Peretti, historien, adjoint au maire de Bastia en charge du patrimoine, «S’il existe pléthore d’ouvrages sur la révolution, l’histoire politique de la Corse, sur ses aspects constitutionnels, par contre on parle peu d’administration. Or c’est un sujet qui peut intéresser le public, concerné de près par celle-ci. Ce colloque est l’occasion d’ouvrir des portes et l’occasion d’avoir des réactions de la part de jeunes ».



Une réflexion qui rejoint celle d’Henri Flach, Conseiller Veille Innovation Prospective à l’IRA de Bastia. « Peu de travaux en effet consacrés à l’histoire de l’administration en Corse si on compare avec la vigueur des études sur l’histoire politique de l’île. Or le thème des rapports entre administration et politique est un sujet de première importance. D’où l’idée de ce séminaire qui porte la très modeste ambition de réunir historiens, chercheurs, praticiens de l’administration autour de ce thème en partant de la moitié du XVIIIe siècle. Cette rencontre n’a pas la prétention d’épuiser le sujet ni de présenter un panorama exhaustif mais de l’aborder par quelques touches successives dans un ordre chronologique suivi d’un large échange entre les participants sous forme de table ronde.»



Autre dimension intéressante de ce colloque, les documents détenus par la bibliothèque Prelà. « Tous les éléments, les gravures, les moments d’histoire sont visibles à notre bibliothèque et cela peut inspirer des étudiants pour des thèses où le public qui voudra les consulter » souligne Linda Piazza, directrice de la bibliothèque d’étude et de recherche.

Important de souligner aussi, l’ordre chronologique des interventions. Ainsi la dernière d’Ange-Laurent Bindi sur « L’Etat et son administration en Corse de 1900 à 1940 dans la presse » sera une sorte de lancement du prochain colloque qui en 2024 traitera de cette administration de la Corse post Napoléon III jusqu’à 1958.