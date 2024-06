Acquisition des magasins Casino en Corse par Auchan-Rocca : tous les emplois sauvegardés

Une "promesse unilatérale d'achat" a été signée par les groupes Auchan Retail France et Rocca pour la reprise de la Codim 2, la filiale Corse de Casino, a annoncé samedi le distributeur. "Le groupe Rocca", un des principaux employeurs de Corse, "s'est engagé dans le cadre de cette cession à reprendre l’ensemble des magasins, qui seront exploités sous l'enseigne Auchan, ainsi que l'ensemble des salariés des magasins et du siège de Codim 2", indique Casino dans un communiqué.



Codim 2 a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 332 millions d'euros en 2023 et exploite sur l'île 18 points de vente dont 9 supermarchés et 4 hypermarchés. "La réalisation de cette cession devrait intervenir après la consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l’obtention de l’autorisation par les autorités de la concurrence compétentes", précise le communiqué.



Les acteurs étaient entrés en négociation exclusive le 14 juin, deux jours après la première assemblée générale de Casino version Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque qui en a pris les commandes fin mars avec Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds Attestor.



Casino a multiplié les cessions pour tenter de survivre à un endettement devenu intenable, vendant notamment la quasi-totalité des magasins français grand format, le cœur historique de son activité, à Intermarché, Auchan et Carrefour.



Parmi la centaine de points de vente repris à Casino par Auchan, bon nombre sont situés sur la côte méditerranéenne.